Yangın Terasta Çıktı, Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, 7 katlı bir binanın teras katında meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Güvenevler Mahallesi Hasan Celal Güzel Bulvarı üzerindeki S. K’ye ait teras katında, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın duyulmasının ardından, bölgeye Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. 12 itfaiye aracı ve 25 personelin katıldığı müdahale ile yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun çalışma sonrasında söndürüldü.

MADDİ HASAR GERİDE KALDI

Yangının söndürülmesiyle birlikte teras katta bazı maddi hasarlar oluştu. Yangının detaylarına dair araştırmalar sürdürülüyor.

Kırıkkale’de Kargo Kamyonu Çarpıştı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda kargo kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanma olmaksızın maddi hasar meydana geldi.
Kırıkkale’de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti nedeniyle 2 yıl hapis cezası olan firari B.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

