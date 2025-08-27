Haberler

Yangın, TIR’da bilinmeyen nedenle başladı

YANGIN OLAYI DETAYLARI

Yangın, saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi’nde park halinde bulunan 16 KFY 82 plakalı TIR’ın çekici kısmında bilinmeyen bir neden ile ortaya çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE HASAR DURUMU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek olayı kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda TIR’ın bir bölümünde hasar meydana geldi. Çıkış nedeninin ne olduğu ise belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Bursa'da bir motosiklet kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Türkiye, EuroBasket 2025’te İlk Maçına Çıkıyor

Türkiye Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te Letonya ile mücadele edecek. Mücadele, bugün saat 18.00'de başlayacak ve madalya hedefleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.