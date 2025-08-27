Yangın, TIR’da bilinmeyen nedenle başladı

YANGIN OLAYI DETAYLARI

Yangın, saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi’nde park halinde bulunan 16 KFY 82 plakalı TIR’ın çekici kısmında bilinmeyen bir neden ile ortaya çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE HASAR DURUMU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek olayı kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda TIR’ın bir bölümünde hasar meydana geldi. Çıkış nedeninin ne olduğu ise belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.