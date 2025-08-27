Yangın TIR’ın Dorsesinde Çıktı

YANGININ SEBEBİ PATLAYAN LASTİK

Kuzey Marmara Otoyolu, Paşaköy mevkiinde mermer tozu taşıyan bir TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Yangın, saat 11.00 civarında meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda TIR’ın dorsesi hasar gördü.

OLAYA MÜDAHALE

Edirne yönüne giden TIR’ın sürücüsü Şahin Köse, aracın lastiğinin patladığını fark etti. Köse, her ihtimale karşı aracı emniyet şeridine çekti. Patlayan lastik nedeniyle dorsenin yanmaya başladığını gören TIR sürücüsü, alevlere müdahale etmek için dorseyi kupadan ayırdı. Ancak alevler hızla büyüdü ve bu nedenle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ÇALIŞMALARI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışmalara başladı. Jandarma ekipleri de bir şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Yangınla mücadele yaklaşık yarım saat sürdü ve sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası dorsede hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.