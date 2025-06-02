Yangın Turgutlu’da Buğday Tarlasında

MANİSA’DA TARLA YANGINI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde buğday tarlasında yangın meydana geldi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangın, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi’nin üst kısmındaki bir buğday tarlasını sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

TEYAKKUZ HALİNDE MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ile Turgutlu Orman İşletme Şefliği ekipleri yönlendirildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde geniş bir alana yayıldı. Yangının sanayi bölgesi ve yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmalar sürerken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

DEVAM EDEN MÜDAHALELER

Ekiplerin alevlere müdahalesi tüm hızıyla devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber ediliyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.