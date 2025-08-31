Yangın, Turgutlu’da Meyve Bahçelerine Sıçradı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, fabrikalara yakın bir alanda bulunan makilik ve otluk bölgede yangın çıktı. Saat 13.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede meyve bahçelerine sıçradı. Yangının olduğu bölgede bir tuğla fabrikası ve bir konserve fabrikası bulunuyordu. İtfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına almak için 1,5 saat boyunca mücadele etti.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALESİ

Olay sonrası, Turgutlu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, yangına hızla müdahale etti. Ancak, yangın büyümesi nedeniyle çevre ilçelerden ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden destek çağrıldı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü’nün iki müdahale aracı, dört arazöz, altı itfaiye aracı ve iki ilk müdahale aracı ile Turgutlu Belediyesi’ne ait iş makineleri müdahale etti. Ekipler, fabrikaların çevresinde güvenlik önlemi alarak alevlerin fabrikalara sıçramasını önlemeye çalıştı.

ZARAR GÖREN ALANLAR VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Alevler, hızla ilerleyerek Çepnidere Mahallesi’ne ulaştı. Yangın sırasında otluk ve makilik alanlar ile bazı meyve bahçeleri zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangını saat 15.00 itibarıyla kontrol altına aldı ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.