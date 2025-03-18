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Yangın Tuşba İlçesinde Söndürüldü

YANGIN BİLGİSİ VE MÜDAHALE

Van’ın Tuşba ilçesinde bir konteynerde yangın çıktı. Alınan bilgilere göre, yangın, Tuşba ilçesinin Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde Ramazan İzciözü’ne ait olan konteynerde gerçekleşti.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın haberi kısa sürede itfaiye ekiplerine ulaştı ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Ekiplerin etkin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak yangında konteyner ve içindeki malzemeler tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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