Yangın Üç Farklı Noktada Çıktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ NOKTALAR

Karaman’ın Ermenek ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte köylüler de ekiplerin yanında yer alıyor.

YANGININ HIZLA YAYILMASI

Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, Ermenek ile Sarıveliler arasında bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktığını belirtiyor. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin hızla yayıldığını ifade eden Almalı, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü aktarıyor.