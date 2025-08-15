Haberler

Yangın Üç Farklı Noktada Çıktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ NOKTALAR

Karaman’ın Ermenek ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte köylüler de ekiplerin yanında yer alıyor.

YANGININ HIZLA YAYILMASI

Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, Ermenek ile Sarıveliler arasında bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktığını belirtiyor. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin hızla yayıldığını ifade eden Almalı, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü aktarıyor.

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

