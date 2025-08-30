Haberler

Yangın Uçağı Kaza Geçirdi, İnceleme Başladı

Olay, dün akşam saat 19.00 civarında Hacıbayramlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Denizli Buldan’dan kalkıp Aydın Buharkent’e ilerlerken zorunlu iniş sırasında kaza kırıma uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Uçağın pilotu Hasan Bahar, tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

VALİ ZİYARETİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Hasan Bahar’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen kaza-kırım ekibi, uçağa ilişkin incelemelerde bulundu. Görevlilerin yaptığı incelemenin ardından 1,5 tonluk iki su tankı, vinç kullanılarak kamyonete yüklendi. Uçağın, bulunduğu yerden helikopterle alınarak Ankara’ya götürüleceği bildirildi.

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

