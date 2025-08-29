Haberler

Yangın Uçağı Yatağan’a Zorunlu İniş Yaptı

UÇAK TATMADI

Aydın’daki orman yangınına müdahale amacıyla havalanan yangın söndürme uçağı, Muğla’nın Yatağan ilçesine zorunlu iniş yaptı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına müdahale için Muğla’dan kalkan uçağın, henüz tespit edilemeyen bir sebeple Yatağan’daki bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattığını belirtti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vali Akbıyık, “Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.” açıklamasında bulundu. Ayrıca yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi verildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

