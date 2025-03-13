Yangın ve Cinayetle İlgili Kundaklama Şüphesi

YANGIN OLAYI VE ŞÜPHELER

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, alacak-verecek konusuyla ilgili olarak komşusunu tüfekle vurup öldüren 16 yaşındaki çocuğun ve babasının yaşadığı ev, gece saatlerinde alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının meydana geldiği yer, Evrenköy Mahallesi’ndeki 343. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir ev.

Yangın, bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede tüm evi sardı. Durumun bildirilmesiyle birlikte, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye erleri, yangını hızlıca kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından evin yanarak kullanılamaz hale geldiği ve 9 Mart Pazar günü gerçekleşen cinayetle bağlantılı olduğu öğrenildi. Polis, konuyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı ve kundaklama ihtimali üzerinde çalışmalar yapıyor.

CİNAYETİN ARKA PLANINDAN KAVGAYA

9 Mart Pazar gecesi, E.Ş. ve oğlu O.C.Ş. ile komşuları Fatih Tunç arasında alacak-verecek nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle vurduğu Fatih Tunç’u ağır yaraladı. Tunç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından, polis ekipleri baba E.Ş. ile suç kaydı bulunan oğlu O.C.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 10 Mart Pazartesi günü adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk, ‘Kasten öldürme’ suçundan, babası ise ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.