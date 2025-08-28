Haberler

Yangın Yakınındaki Akaryakıt İstasyonu Tehditte

YANGIN TRAFİK AKIŞINI ETKİLEDİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayılarak Kestel ilçesi Seymen Mahallesi sınırlarına ulaştı. Bu gelişme üzerine Yenişehir-Bursa yolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangın, Marmaracık Mahallesi civarındaki akaryakıt istasyonunu ve tavuk çiftliğini de tehdit ediyor.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın bölgesinde bulunan hayvanların güvenliği için itfaiye ve jandarma ekipleri, söz konusu alanlardan tahliye işlemlerini gerçekleştiriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

