Yangın, Yılmaz Selim’in Çiftliğinde Oldu

YANGIN OLAYI CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yılmaz Selim’e ait çiftlikte saat 02.30 sıralarında çıktı. Şu an için belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan yangın, hızla 19 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı etkisi altına aldı. Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerle uzun bir süre mücadele etti. Yangın kontrol altına alınsa da geride yalnızca küle dönmüş bir ahır ve telef olmuş hayvanlar kaldı. Önceden satışı gerçekleştirilen hayvanlardan sadece 2’si kurtarılabildi, diğer 17’si ise telef oldu. Ahırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının büyüklüğü, gün ağarınca net bir şekilde görüldü.

YILMAZ SELİM’İN DUYDUĞU ÜZÜNTÜ

Çiftlik sahibi Yılmaz Selim, bayrama iki gün kala yaşanan bu acı hadiseden duyduğu derin üzüntüyü aktardı. “Bayrama iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm” diyen Selim, yaşadığı kaybı şu şekilde açıkladı: “Bana ait olan çiftlikte gece 02.30 civarında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. 19 hayvanımın 17’si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin. Kurban Bayramı’na iki gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Gece saatlerinden beri yardım eden bütün eş, dosttan ve ekiplerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.