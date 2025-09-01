Yangın Yönetim Merkezi Kuruldu

YANGIN YÖNETİM MERKEZİ KURULDU

Buldan ilçesinden başlayarak Aydın’ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Alevlerin tehdit ettiği Bölmekaya ve Gölbaşı mahallelerindeki 84 hane ile hayvanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla bölgede Yangın Yönetim Merkezi oluşturuldu.

YETKİLİLER DURUMU YERİNDE İZLİYOR

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait araçta Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve diğer ilgili birimler, kameralardan yangının durumuyla ilgili bilgi aldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de helikopterle havadan yangının seyrini gözlemledi.