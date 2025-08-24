YANGIN ZEKERİYAKÖY’DE KONTROL ALTINA ALINDI

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE MÜDAHALELER

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yangın oluştu. Saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen yangına hava desteği sağlandı ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve helikopter desteği ile yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü.

Yangın nedeniyle zabıta, itfaiye ve orman ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri almayı ihmal etmedi. Ayrıca yangından etkilenen hayvanlar için olay yerine gelen ekipler, kaplumbağa gibi hayvanlara müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ile alevlerin daha fazla alana yayılmasının önüne geçti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar ise devam ediyor.

VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ VE UYARILAR

Yangının ortasında kalan Bünyamin Özkan isimli bir vatandaş, durumu görünce hemen yardıma koştu. Özkan, “Yangını yolda fark edince gelip yardımcı olmak istedim. Burada gördüklerimiz çok üzücü. Orman çok kötü bir şekilde yanmış. Sığ bir bölgede olsaydı sonuçları daha kötü olabilirdi. Kaplumbağa burada yanmış. Belki yaşıyordur diye çalıların içinden çıkarmaya çalıştım ama maalesef ölmüş. Lütfen orman yakınlarında ateş yakmayalım” ifadelerini kullandı. Bu olay, orman yangınlarının önlenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.