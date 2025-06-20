Yangın, Zeytin Ağaçları İle Kaplı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi çevresindeki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 15.30 sularında bir yangın meydana geldi. Yangının yükselen alevleri ve dumanı, çevredeki kişilerin dikkatini çekti ve bu durum hızlı bir müdahaleye neden oldu.

İhbarla birlikte, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait uçaklar, helikopterler ve pek çok arazöz olay yerine sevk edildi. Yangına karadan ve havadan aktif bir şekilde müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.