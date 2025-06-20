Haberler

Yangın, Zeytin Ağaçları İle Kaplı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi çevresindeki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 15.30 sularında bir yangın meydana geldi. Yangının yükselen alevleri ve dumanı, çevredeki kişilerin dikkatini çekti ve bu durum hızlı bir müdahaleye neden oldu.

İhbarla birlikte, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait uçaklar, helikopterler ve pek çok arazöz olay yerine sevk edildi. Yangına karadan ve havadan aktif bir şekilde müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hızlı 10 Numara Sonuçları Nerede?

Hızlı 10 Numara, 1'den 80'e kadar seçilen 10 sayı ile oynanan, hızlı kazanç sağlamayı vaat eden bir şans oyunudur. 20 Haziran sonuçları merak ediliyor.
Haberler

Çorum’da 4 Kişi Yakalandı

Çorum'da düzenlenen operasyonlarda 4 aranan kişi gözaltına alındı; operasyon sonucu çok sayıda silah ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.