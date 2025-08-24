Yangın, Zeytinlikleri Kül Etti. İtfaiye Geldi

YANGIN BÖLGESİNDE ZARAR GÖREN ZEYTİNLİKLER

Mudanya Halitpaşa Mahallesi’ndeki Çepni yolu üzerinde meydana gelen yangın, çevredeki bazı zeytinlikleri kül etti. Yangın, saat 11:30 civarında başladı ve dumanı gören vatandaşların ihbarıyla Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın, tepede bulunan zeytinlik alanında rüzgarın olmaması nedeniyle kısa sürede kontrol altına alındı ve yerleşim bölgesine ulaşmadan söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangında yaklaşık 3 dönümlük alanda zeytin ağaçları zarar gördü, ancak çevredeki diğer zeytinlikler yangından korunarak alevlerin sıçraması engellendi. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.