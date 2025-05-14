Yangın, Zorkun Yaylası’nda başladı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Osmaniye’de, Amanos Dağları’nın eteklerinde bulunan Zorkun Yaylası’nda bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla çevresindeki 3 eve daha sıçradı ve büyük korkuya neden oldu. Yangının akşam saatlerinde başladığı belirtiliyor. İlk değerlendirmelere göre yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

İhbar sonrası, yangın bölgesine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak 3 eve daha ulaştı. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormana sıçramasını önleyerek kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü ancak 3 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, 1 evde ise maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği bilgisi veriliyor.