Yangına 3 Uçak, 11 Helikopter, 37 Arazöz

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Osmangazi ilçesinin kırsal Gündoğdu Mahallesi civarındaki ormanda meydana gelen yangına yönelik Orman Genel Müdürlüğü’nden yeni bilgiler geldi. Yapılan açıklamada; “alevlere 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor” denildi.

TAKİP EDEN EKİPLER

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Çeşitli ekipler ve araçlar, sorunun üstesinden gelmek amacıyla seferber olmuş durumda. En kısa sürede alevlerin söndürülmesi hedefleniyor.