Yangına 3 Uçak, 11 Helikopter, 37 Arazöz

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Osmangazi ilçesinin kırsal Gündoğdu Mahallesi civarındaki ormanda meydana gelen yangına yönelik Orman Genel Müdürlüğü’nden yeni bilgiler geldi. Yapılan açıklamada; “alevlere 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor” denildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Çeşitli ekipler ve araçlar, sorunun üstesinden gelmek amacıyla seferber olmuş durumda. En kısa sürede alevlerin söndürülmesi hedefleniyor.

İnegöl’de Nikahı Yetiştiren Şoför

İnegöl'de nikah saatine geç kalan genç çifte, otobüs şoförü zamanında yardımcı oldu. Şoför, aynı zamanda onların nikah şahidi oldu.
Çerkezköy’de Yangın, Fabrikaları Tehdit Etti

Çerkezköy'de rüzgar nedeniyle genişleyen yangın, fabrikalar ve bir villayı tehlikeye soktu. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp tahliye işlemlerini başarıyla tamamladı.

