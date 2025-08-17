Yangına Ekipler Müdahale Ediyor

GAZİANTEP’TE YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Gaziantep’te bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın, saat 16.00’da ortaya çıkmış olup, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

40 ARAÇ VE 100 PERSONEL GÖREVLİ

Yangına 40 araç ve 100 itfaiye personeli ile müdahale ediliyor. Ekiplerin, alevleri kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürmekte. Yangının nedenine dair bir açıklama henüz yapılmadı ve durumun kontrol altına alınması bekleniyor.