Yangına Ekipler Müdahale Ediyor

GAZİANTEP’TE YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Gaziantep’te bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın, saat 16.00’da ortaya çıkmış olup, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

40 ARAÇ VE 100 PERSONEL GÖREVLİ

Yangına 40 araç ve 100 itfaiye personeli ile müdahale ediliyor. Ekiplerin, alevleri kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürmekte. Yangının nedenine dair bir açıklama henüz yapılmadı ve durumun kontrol altına alınması bekleniyor.

ÖNEMLİ

İstanbul’da Bıçaklama Olayında Ölüm

İstanbul Avcılar'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan Emrah Demir, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili saldırgan gözaltına alındı.
Dün Gelibolu’da Yangın Çıktı. Yangın Yayılıyor, Ekipler Müdahale Ediyor. Eceabat Beşyol Köyü Tahliye Edildi. Tarihi Alan Kapatıldı, Güvenlik Sağlanıyor. Çanakkale Valisi Bilgi Verdi. Yangınla...

Gelibolu'da orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgar ve alevlerle zorlu bir mücadele veriyor. Yangın anları cep telefonlarıyla görüntülendi.

