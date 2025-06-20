Yangına Ekipler Müdahale Ediyor

AYVALIK’TA ZEYTNİKLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mutluköy Mahallesi’nde yer alan Kilisetepe mevkiindeki zeytinlik alanda yangın meydana geldi. Yetkililer, yangının nedeni henüz belirlenemediğini bildiriyor.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri, iki amfibik söndürme uçağı ile birlikte alevlere karşı mücadele ediyor. Ekipler, yangının büyümemesi için yoğun bir şekilde çalışıyor ve bölgedeki yangını kontrol altına almak amacıyla müdahalelerine devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme süreci başladı.