Yangına Havadan Ve Karadan Müdahale Ediliyor

YANGIN MÜDAHALESİNE HIZLA BAŞLANDI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahaleler sürüyor. Yangın, İlçeye bağlı Tayfur köyü çevresindeki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara ekipleri hemen bölgeye gönderildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için eş zamanlı olarak havadan ve karadan müdahalelere başladı.

RESMİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de başlayan yangına yönelik, 12 uçak, 12 helikopter ile havadan; 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

TAHLİYE KARARLARI ALINDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli bir sosyal medya platformundaki hesabından yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Toraman, “Eceabat’ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir.” sözlerine yer verdi. Ayrıca, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyünün de tedbiren tahliye edildiği bilgisini ekledi. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangınla mücadelenin desteklenmesi amacıyla bölgeye gönderildi.