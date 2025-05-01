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Yangına İlk Müdahale Tüplerle Yapıldı

YANGINLA MÜDAHALE

IĞDIR’da Kars Caddesi Dörtyol bölgesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangına çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Olay, Filiz A.’ya ait olduğu belirtilen 10 ADK 637 plakalı aracın motor bölümünden alev alması sonucunda meydana geldi.

ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN GİRİŞİMLER

Bir şahıs, yangının çevresindeki araçlara sıçramaması için otomobili caddenin ortasına itti. Çevredekilerin yangına müdahalelerin ardından Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelerde yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.

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