Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Pendik’te bir palet fabrikasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkıyor. Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak’ta faaliyet gösteren fabrikanın yangın alarmı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye yönlendiriliyor. Yangının söndürülmesi için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, olay yerine yakın alanlarda güvenlik önlemleri alınıyor. Vatandaşlardan uzak durmaları isteniyor. Yangının söndürülme çalışmalarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.