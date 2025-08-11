Haberler

Yangına Karadan Yoğun Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale’nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçramış durumda. Yangına yönelik karadan yoğun bir müdahale yürütülüyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

ALEVLERİN YAYILMASI VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Yangın, 13.30 civarında Kepez beldesinde tarım arazisinde başlamış ve rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayılmış. Olayın bildirilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, yangın bölgesine yönlendirilmiş durumda. Ekipler, karadan etkili bir şekilde yangına müdahale ediyor. Vali Toraman, İntepe, Karanlık Liman, Çevre Yolu, Dardanos, Jandarma Kampı ve Güzelyalı bölgelerindeki yangın söndürme faaliyetlerini yerinden takip ediyor.

KOORDİNASYON VE ÇALIŞMALARIN DEVAMLIĞI

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve ilgili diğer kuruluşların işbirliğiyle kesintisiz bir şekilde çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Yangınla ilgili gelişmeler ve mücadele devam ediyor.

