Haberler

Yangına Klip Çekimi Sebep Oldu

YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Büyükdere Mahallesi’ndeki eski karakol olarak bilinen 3 katlı ahşap binada bir yangın patlak verdi. Olayın bildirilmesinin ardından çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi hızlıca olay yerine sevk edildi. Alevler içerisinde kalan binada önemli hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle müdahalede zorlandılar. Ancak, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangın söndürme işlemlerine başladı. Bölgedeki polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik bir sürenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

KLİP ÇEKİMİ YANGINA NEDEN OLDU

Yangının nedenine dair yapılan araştırmalarda, yangın öncesinde 11 kişilik bir ekibin binada izinsiz klip çekimi yaptığı ve bu süreçte içtikleri sigarayı ahşap binanın içine attıkları için olayın meydana geldiği belirlendi. Klip çekimi yapmakta olan Barış Koçak ve yanında bulunan 10 kişi, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump: İran’ın Husiler Üzerinden Tehditleri Ciddi

ABD Başkanı, Yemen'de Husilerin İran kontrolünde hareket ettiğini belirterek, olası saldırılara sert bir yanıt verileceğini açıkladı.
Haberler

Tunceli’de Şampuanlı Uyuşturucu Operasyonu

Tunceli'de bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen narkotik köpeğiyle aramada, şampuan şişesine saklanmış 54,11 gram uyuşturucu madde bulundu. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.