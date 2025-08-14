Yangına Müdahale Devam Ediyor

YEŞİL ALANDA YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Niğde merkeze bağlı Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda meydana gelen yangına müdahale ediliyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koyunlu ve Fesleğen beldelerinin yüksek kesimlerindeki yangına toplamda 8 araç ve 28 personelle müdahale edildiği bilgisi verildi. Yangının ormanlık alana sıçrama riskinin bulunmadığı ifade ediliyor.

ÇALIŞMALAR TITİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Yangına ekipler hızlı ve koordineli şekilde müdahalelerini sürdürmektedir. Yangının yayılımının önlenmesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar titizlikle devam etmektedir” denildi. Vatandaşların yaz aylarında tarla, mera ve kırsal alanlarda ateş yakmamaları, anız, ot veya çöp yakma gibi faaliyetlerden kesinlikle kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

ÖNLEMLERİN ÖNEMİ

Yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermenin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Ayrıca, sigara izmaritinin yerlere atılmaması gerektiği, en küçük ihmalin bile telafisi güç zararlara yol açabileceği hatırlatıldı.