Yangında 10 Araç Yandı. Çok Sayıda İş Yeri Zarar Gördü

YANGIN BAHÇELİEVLER’DE ÇIKTI

Bahçelievler’deki oto sanayi sitesinde bulunan bir tamirhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iş yerlerine sıçradı. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevre ilçelerden de takviye itfaiye araçları yangına müdahale için geliyor. Ancak, patlamalar ve yükselen alevler nedeniyle ekiplerin müdahalede zorluk yaşadığı bildiriliyor. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınıyor ve söndürülüyor.

HASAR VE ZARAR DURUMU

Yangın sonucunda çok sayıda iş yeri hasar görüyor ve 10 araç yanarak kullanılamaz hale geliyor. Bu durumun, bölgedeki iş yerlerine büyük zarar verdiği ifade ediliyor.