Yangında 10 Bin Dönüm Arazi Yandı

YANGIN BÜYÜK ALANLARI ETKİLEDİ

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi’nde meydana gelen yangında yaklaşık 10 bin dönümlük arazi alevlere teslim oldu. Yangın, Mustafakemalpaşa’nın Tatkavaklı Mahallesi Olukluk mevkisinde saat 12.30 civarında başladı. Yangının etkilediği alanın büyük bir kısmını otluk araziler oluştururken, yaklaşık 50 dönüm ekili alanda ciddi zarar oluştu. Ekili alanlarda özellikle buğday ekimi bulunduğu belirlendi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangına, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ve Karacabey İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları için yaklaşık 10 araç ve 30 personel sahada görev alırken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek sağlıyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayılıyor. Bölgedeki vatandaşlar da traktörleriyle yangının yayılmasını engellemek için tarlalarını sürerek müdahale etmeye çalışıyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor.