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Yangında 120 Dönüm Alan Zarar Gördü

YANGIN’NIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Kırsal Çaytepe Mahallesi’nde buğday ekili arazide, bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.

KÖYLÜLER MÜDAHALE ETTİ

Köylüler, yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibinin sevk edilmesi sağlandı. Ekipler, yarım saatlik çalışmalarıyla yangını kontrol altına aldı.

ZARAR GÖREN ALAN BELİRLENDİ

Yangında toplam 120 dönümlük bir alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

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