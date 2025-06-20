Yangında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

YANGIN FACİASI VE ANMA TÖRENİ

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran 2024 gecesi meydana gelen yangında 15 kişi yaşamını yitirirken, 70 kişi de yaralandı. Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi’nde düzenlenen anma programında, yangında hayatını kaybedenlerin ölüm yıl dönümünde anılması için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Yangında yakınlarını kaybeden aileler, mezarları başında derin bir hüzünle gözyaşı döktü. Törene hayatını kaybedenlerin aileleri ve mahalle sakinleri katıldı.

MEZARLARDA DUALAR

Anma programı sırasında yangında yaşamını yitiren Hasan Demir, Nuri Demir, Mezher Demir, Şehmus Demir, Taliha Demir, Kerime Erdenli, Zekiye Erdenli, Azad Yılmaz, Remzi Yılmaz ve Resul Yılmaz için mezarları başında ayrı ayrı dualar okundu. Yangın, 20 Haziran 2024 gecesi Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi’nde başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Mardin’in Mazıdağı ilçesine ulaştı. Olay sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti, birçok hayvan telef oldu ve tarım arazileri büyük zarar gördü.