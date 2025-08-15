Yangında 2 Köpek Kurtarıldı

ANTALYA’DA YANGINDE MAHSUR KALAN KÖPEKLER KURTARILDI

Antalya’da bir apartmanın 4. katında meydana gelen yangında, içeride kalan iki köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Muratpaşa ilçesinde, 575 Sokak’taki 5 katlı bir binanın 4. katında dün saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartman sakinleri de dışarı çıkarıldı.

KOMŞULARIN GÜÇ BİRLİĞİ

Yangın anında sokakta bulunan esnaf Onur Akınel, “Karşı komşumuzun önce camları kırıldı. Sonrasında evden alevler yükseldi. Hemen koşarak binadaki diğer sakinlerin dışarı çıkmasını sağladım. O arada kapıyı kırmaya çalıştık” şeklinde konuştu. Yangın sırasında ev sahibinin kızını tanıdığını belirten Akınel, “Hemen onu aradım ve ‘Annenin evi yanıyor. Hemen ona ulaş’ dedim” ifadelerini kullandı. Kısa bir süre sonra yangın söndürme ekipleri ve ev sahibinin kardeşi olay yerine geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, kısa bir süre içinde alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangın anında içeride mahsur kalan iki köpek ise kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Şu anda ekipler, yangının nedenini araştırmaya devam ediyor.