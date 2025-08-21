Yangında 2 Yayla Evi Zarar Gördü

YAYLA EVLERİNDE YANGIN KORKUSU

Bolu’nun Seben ilçesindeki yaylada meydana gelen yangında, 2 yayla evi büyük hasar aldı. Solaklar Yaylası’nda S.Ş’ye ait bir evde, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Yangın haberi üzerine, olay yerinde Bolu ve Seben Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle yangın aniden yayılarak, yanan evin yanındaki başka bir eve de sıçradı. Ancak, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, yangının ormanlık alana yayılmasını önlemek için zamanında müdahalede bulundu. Sonuç olarak, yangın kontrol altına alındı fakat, olay sonucunda 2 yayla evi kullanılamaz hale geldi.