Yangında 3 Aylık Bebek Ve 4 Yaşındaki Çocuk Öldü. Bursa’Da Ev Yangınında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

BURSA’DA EV YANGININDA İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen ev yangınında 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe hayatını kaybetti. Çayır Mahallesi Çayır Sokak’ta bulunan bir evde akşam saatlerinde çıkan yangın, büyük bir acıya yol açtı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Saat 22.30 sıralarında başlayan yangınla ilgili henüz kesin bir sebep belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, evde bulunan çocuklar için kurtarma çalışmaları yapıldı.

ÜÇ ÇOCUKTAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybetti. 3 yaşındaki ortanca çocuk Enes D. ise yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, otopsi incelemesi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.