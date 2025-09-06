Yangında 3 İş Yeri Yandı

YANGINDA 3 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Bağyurdu Mahallesi Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen yangında 3 iş yeri tamamen yandı. Yangın, akşam saatlerinde Bağyurdu Sanayi Sitesi’nde bulunan bir dükkanın içinde patlak verdi. Bu olay sonucunda 3 iş yeri kül oldu ve kullanılamaz hale geldi.

ÖNLEM AMAÇLI BOŞALTMA YAPILDI

Muhtemel can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla çevredeki diğer dükkanlar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralının bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebi ise yetkililer tarafından araştırılıyor. Yangının oluş nedeninin belirlenmesi, ilerleyen süreçte yapılacak detaylı incelemelerle ortaya çıkacak.