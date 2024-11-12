“Yangında 5 Kardeş Hayatını Kaybetti”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe bölgesindeki tek katlı bir evde trajik bir olay meydana geldi. Eşi Hakan Akcan’ın cezaevinde bulunması nedeniyle ailesinin geçimini hurdacılıkla sağlamaya çalışan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu esnada, evdeki soba devrilerek yangın çıkmasına sebep oldu.

YANGININ YAYILMASI VE ÇOCUKLARIN MAHSUR KALMASI

Alevler, kısa sürede evi sararak içeride bulunan 5 kardeşi mahsur bıraktı. Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5), yangının ortasında kaldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

ÇOCUKLARIN KURTARILMASI VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak, evden çıkarılan 5 çocuktan 3’ü zehirlenerek yaşamını yitirdi, 2’sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralı çocukların, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede evin kapısının kilitli olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden çocuklardan geriye sadece oyuncakları kaldı. Pencere kenarındaki sapanlar ve balkonda asılı olan kaydırak oyuncakları, olayı görenlerin yüreklerini burktu.

ANNE HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

Yangının ardından Melisa Akcan, hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.