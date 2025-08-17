Haberler

Yangında 6 Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

BAYRAMÖREN’DE YANGIN FELAKETİ

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde meydana gelen yangında, 3’ü kullanılmayan 6 ev tamamen kül oldu. Yangın, Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyündeki bir metruk evde, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yanındaki evlere sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı sonrası, köye hızlıca çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin sabaha kadar süren müdahalesi sonucunda, toplamda 3 metruk ev ile birlikte 3 ev daha kullanılamaz hale geldi. Şu an yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor.

