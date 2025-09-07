Yangında 8 İş Yeri Yandı

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde meydana gelen yangında 8 iş yeri ve 3 araç ciddi hasar gördü. Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde, kimyasal yağ satışı yapan bir iş yerinde dün akşam saat 23.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın, hızla diğer dükkanlara da yayılarak büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından, yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için uzun bir süredir mücadele etti. Yangın sonucunda 8 iş yeri ve 3 araç tamamen kullanılamaz duruma geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.