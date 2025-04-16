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Yangında Aile Bireyleri Kurtarıldı

YANGIN ANI KAMERADA

Yangın, Konya’nın Meram ilçesine bağlı Sabihiata Mahallesi’nde saat 15.30 sularında meydana geldi. 5 katlı olan apartmanın 2. katında, yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyaz S. ve 29 yaşındaki eşi Rıdal S. ile çocuklarının yaşadığı dairede yangın başladı.

AİLE YANGINDAN KAÇIYOR

Yangın sırasında, vatandaşlar alevlerin yükseldiği dairenin altında battaniye açarak yardım etmeye çalıştı. Dairedeki aile fertleri, açılan battaniyeye atlayarak yangından kurtulmak için harekete geçti. Bu anların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri de dikkat çekti.

KAYIP VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak ne yazık ki, içeride kalan 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih, yangında hayatını kaybetti.

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