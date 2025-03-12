Yangında Ailesini Kaybeden Baba Adalet İstiyor

YANGININ ACILARI DEVAM EDİYOR

Bolu Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen yangın, 78 kişinin yaşamını yitirmesine ve birçok kişinin ağır yaralanmasına sebep oldu. Bu acı olayda, eşi Kübra ve 9 yaşındaki kızı Alya’yı kaybeden Hilmi Altın, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. Ailesini kaybetmenin derin acısını yaşayan Altın, “Böyle gittik, dönemedik” ifadesini kullanarak, sorumluların adalet önünde hesap vermesini istedi.

BABASININ SESİ: ADALET BEKLİYORUM

Yangın sonrası geriye kalan tek aile ferdi olan Baba Hilmi Altın, Kartalkaya’ya yönelik yaptığı tatil yolculuğunun mutluluk dolu anlarını paylaştığı videonun altında bu sözlerle acısını ifade etti. Şehir dışında olduğu sırada dava dosyalarını incelemekle meşgul olduğu öğrenilen Altın, ilk mahkeme duruşmasının ardından kamuoyuna açıklama yapmayı planlıyor. Yangında hayatını kaybeden Kübra Altın ve kızı Alya Altın, Manisa’nın Soma ilçesinde toprağa verilmişti.