Yangında Biçilmemiş Buğday Ve Arpa Kül Oldu

BÜYÜK YANGIN KOCAKÖY’DE MEYDANA GELDİ

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde, biçilmemiş bin dönümden fazla buğday ve arpa alevlere teslim oldu. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mermer Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı biçilmemiş buğday ve arpa tarlasında yangın çıktı.

İTFAİYE VE JANDARMA MÜDAHALESİ OLDU

Yangın haberinin sonrasında olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu. Yangın, vatandaşların traktörleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.