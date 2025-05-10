Yangında Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN ENGELLİ KADIN

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşen bir yangında 63 yaşındaki engelli kadın hayata veda etti. Talihsiz kadının sadece üç ay önce bu adrese taşındığı bildiriliyor. Alevlerin, olay anında çevredeki kameralar tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Yangın, saat 20.00 civarında Yıldırım ilçesi Mollarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı Sokak’taki üç katlı bir apartmanın en üst dairesinde patlak verdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın hızla büyüyerek tüm daireyi sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ VE KURBAN

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti. Yangın söndürüldükten sonra, evde yalnız yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Aysel Açar’ın cansız bedeni bulundu. Yangının meydana geldiği anda yaşanan olay ise komşular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Şu an yangının çıkış nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.