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Yangında Eşi Ve Çocukları Ölen İTFAİYECİ Gözaltına Alındı

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Aydın’da, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı personeli T.G.’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. T.G., evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne neden olma şüphesiyle gözaltına alındı.

OLAYDA İKİNCİ ŞÜPHELİ

Polis, olayla ilişkili olabileceği düşünülen T.G.’nin kız arkadaşı F.T.’yi de gözaltına aldı. İki şüpheli, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye yönlendirildi.

YANGININ DETAYLARI

Yeşil Mahalle’de 18 Mart’ta meydana gelen yangında, T.G.’nin eşi Fatma G. ve 4 ile 11 yaşındaki iki çocuğu hayatını kaybetti. T.G.’nin olay anında evde bulunmadığı ifade edildi. Gece mesaisinden dönen T.G., eşi ve çocuklarının yangında vefat ettiğini öğrendikten sonra baygınlık geçirdi.

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