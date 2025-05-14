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Yangında Eşi Ve Çocukları Ölen İtfaiyeci Tutuklandı.

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OLAYIN DEVAMI SÜRÜYOR

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G’nin ikametinde meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

T.G, çıkan yangın nedeniyle yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olma şüphesi ile gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantılı olabileceği düşünülen T.G’nin kız arkadaşı F.T’yi de gözaltına aldı.

İŞLEMLERİN SONUCUNDA TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. F.T, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.G’nin ifadesinde, olay gecesi itfaiye iş arkadaşlarıyla birlikte olduğunu, apartmanın WhatsApp grubunda “Binada doğal gaz kokusu geliyor” mesajları sonrası eve gittiğini, anahtarını kaybetmesi nedeniyle kapıyı birkaç kez çaldığını ve kapının açılmaması üzerine tekrar itfaiyedeki arkadaşlarının yanına döndüğünü belirttiği öğrenildi.

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