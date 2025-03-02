Yangında Evini Kaybetti, Yeniden Yapılmasını İstiyor

YANGINDA EVİ YANAN SEVGİ SAKARYA’YA YARDIM BEKLENTİSİ

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 30 yıl önce annesini yangında kaybeden Sevgi Sakarya’nın evi yine bir yangın sonucu yok oldu. Kulakları az işiten 72 yaşındaki Sakarya, sabaha karşı tuvalete kalktığında evinin alevler içinde olduğunu fark etti. Sobanın bacasındaki kurumun sebep olduğu yangında ev ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

YANGIN ANINI ANLATTI

Gece saat 03.00 sularında gerçekleşen yangında, yaşlı kadın evdeki kovalarla alevlere su dökerek müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler hızla yayıldı ve etrafında bulunan komşularından yardım istedi. Yangın söndürme ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ev tamamen kül oldu ve Sevgi Sakarya, oğlunun yanına taşınmak zorunda kaldı.

ANILARINI TAZELEYEN YANGIN

Sevgi Sakarya, daha önce 30 yıl önce yine aynı mahallede annesinin yangında hayatını kaybettiğini hatırlattı. Yangın esnasında yaşadığı korku dolu anları paylaşan Sakarya, duygularını şöyle ifade etti: “Benim evim gece 3-3.30 gibi yandı. Yangını tuvalet için uykumdan uyandığımda gördüm. Su serptim ama söndüremedim. Sobada ateşin olmadığını gördüm, kömürler sobada kalmıştı. Söndüremeyince komşulara, ‘evim yanıyor yetişin’ diye bağırdım. Camları kapıları açıp, kendimi sokağa attım bağırdım komşularıma. Söndüremedim, alevler her yeri sardı. Yandı evim, kül oldu. Benim evimden başka bir şeyim yoktu, bir tane maaşım var.”