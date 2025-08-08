Yangında Evler Zarar Gördü

YANGINDA EVLER ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle Saçaklı köyünde birçok ev kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmaları, yerel ekipler tarafından sürdürülüyor ve alevlerin kontrol altına alınması için gayret gösteriliyor. Yangının vermiş olduğu hasarın boyutu ise henüz tam olarak belirlenemiyor.

YANGIN TEDBİRLERİ ARTIYOR

Yerel yönetimler, yangının yayılmasını önlemek ve evleri korumak için gerekli önlemleri alıyor. Durumun ciddiyeti nedeniyle vatandaşlar, yangından uzak durmaları konusunda uyarıldı. Yangına neyin neden olduğu ise araştırılıyor. İlgili ekipler, bölgedeki durum kontrol altına alındıktan sonra kapsamlı bir değerlendirme yapmayı planlıyor.