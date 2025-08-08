Haberler

Yangında Evler Zarar Gördü

YANGINDA EVLER ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle Saçaklı köyünde birçok ev kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmaları, yerel ekipler tarafından sürdürülüyor ve alevlerin kontrol altına alınması için gayret gösteriliyor. Yangının vermiş olduğu hasarın boyutu ise henüz tam olarak belirlenemiyor.

YANGIN TEDBİRLERİ ARTIYOR

Yerel yönetimler, yangının yayılmasını önlemek ve evleri korumak için gerekli önlemleri alıyor. Durumun ciddiyeti nedeniyle vatandaşlar, yangından uzak durmaları konusunda uyarıldı. Yangına neyin neden olduğu ise araştırılıyor. İlgili ekipler, bölgedeki durum kontrol altına alındıktan sonra kapsamlı bir değerlendirme yapmayı planlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Haberler

Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.