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Yangında Hamile Kadın Hastaneye Kaldırıldı

YANGIN OLAYI MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bir apartmanda meydana gelen yangında 3 aylık hamile bir kadın ve eşi hastaneye kaldırılıyor. Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

EŞİYLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDILAR

Edinilen bilgilere göre, TOKİ konutlarının bulunduğu 5 katlı binanın 5’inci katında elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın çıkıyor. Alevler kısa bir süre içinde daireyi sararken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yangın sırasında evde bulunan Zihni Çelik ile 3 aylık hamile olan eşi Betül Çelik, yoğun duman nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Çiftin hastanede tedavi altına alındığı bildiriliyor. Yangın kontrol altına alınarak söndürülurken, ev kullanılamaz hale geliyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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