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Yangında Hasar Meydana Geldi

YANGIN DURUMU VE HASAR

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı. Darıyeri Hasanbey köyü Kulübeyanı Mahallesi’nde S.B’ye ait olan evin mutfak kısmında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

İTFAYE VE SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberi alındıktan sonra, bölgeye itfaiye ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından evde çeşitli hasarlar meydana geldi.

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