Yangında Hayatını Kaybeden İki Kişi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Hekimhan kara yolunun Yeni Mahalle yakınlarında gerçekleşti. 44 ABB 728 plakalı otomobiliyle sürüş yapan Berat Şahintürk kontrolü kaybederek aracını taklalar atarak devirdi.

Otomobilin alev alıp yanmaya başlaması üzerine çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İtfaiye ekipleri olaya hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Yapılan sağlık incelemesinde, sürücü Berat Şahintürk ile yanındaki Nahide Zeyveli’nin yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Olay sonrası Şahintürk ve Zeyveli’nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.