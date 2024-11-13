“Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Annesi Konuştu”

YANGINDA 5 KARDESHIN HAYATINI KAYBETMESİ

İzmir’in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan’ın (27) kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra sattığı hurdaların parasını almaya gittiği evde çıkan yangında 5 kardeş, 1, 2, 3, 4 ve 5 yaşlarında, yaşamını yitirdi. Bugün Cumhuriyet Mahallesi’nde hüzün hakimken, kardeşler dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Acarlar Mezarlığı’na yan yana defnedildi. Cenaze törenine cezaevinde tutuklu olan baba Hakan Akcan, jandarmalar eşliğinde katıldı. Baba Akcan, çocuklarının tabutlarına başını koyarak gözyaşları içinde yemeklerine veda etti.

CENAZE TÖRENİNDE OLAYLAR

Olay sonrasında gözaltına alınan anne Melisa Akcan, çocuklarının cenazesine katılmak üzere polis nezaretinde camiye götürüldü. Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenaze esnasında müftü, hayatını kaybeden kardeşlerin ‘günahsız’ olduğunu belirterek helallik almadı. Melisa Akcan, tedavi ve polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra bir akrabasının yanına yerleşti.

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5 kardeşin öldüğü Cumhuriyet Mahallesi’nde bugün sessizlik hakim olurken, polis yangının çıktığı evin önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Melisa Akcan’ın babasının emekli felsefe öğretmeni olduğu ve kendisinin lise mezunu olduğu öğrenildi. Melisa Akcan’ın ‘Hayvan hırsızlığı’ ve ‘Yaralama’ gibi suçlardan sabıkası olduğu, Hakan Akcan’ın ise ‘Uyuşturucu kullanma’, ‘Yaralama’, ve ‘Hırsızlık’ gibi suçlardan yaklaşık 10 suça sahip olduğu kaydedildi. Ayrıca ailelerin rızası olmadan evlendikleri iddia edildi.

BABANIN ACISI

Serbest bırakılan Hakan Akcan, yaptığı açıklamada, “Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor” dedi.