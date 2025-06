Yangında Hayatını Kaybedenlere Adalet İstiyoruz

YAKINLAR BİR ARAYA GELDİ

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları, Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen “Yaşam Hakkı ve Travma Sempozyumu”nda toplandı. Sempozyumun açılışında söz alan Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, yangında birçok insanın yaşamını yitirdiğini ve bunlar arasında arkadaşları ve öğrencilerinin de bulunduğunu ifade etti. Haberal, yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelere başsağlığı diledi ve bir daha benzer olayların yaşanmaması dileğinde bulundu. Ardından yangında kaybettikleri yakınları adına söz alan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

KAYIPLAR DAHİL KATILIMCI SESLER

Oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can, yangının ihmalkarlığın, denetimsizliğin ve görmezden gelmenin bir sonucu olduğunu aktardı. Yangında çocuklarını değil, onların babasını da kaybettiğini belirten Can, “Yılmaz, o yangından çıkardı, çocukları da çıkarırdı, kalanları da kurtarırdı. Ama yetmedi, o da orada kaldı. Ben bir dostu, yol arkadaşımı da yitirmiş olarak yaşamaya çalışıyorum.” dedi. Adalet arayışında olduklarının altını çizen Can, yangının unutulmaması gerektiğini söyledi. Eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın, bir Babalar Günü’nün kendisi için kutlama günü olmadığını belirtti ve evlat acısının tarifsiz olduğunu dile getirdi. “İki canımı, hayatımın tümünü, o insan eliyle yapılmış katliamda, önlenebilir ihmaller zinciri içinde kaybettim” dedi.

ADALETİN ÖNEMİ

Yangında kaybettiği oğlu Eren Bağcı’nın çok akıllı ve başarılı biri olduğunu anlatan Ezgi Bağcı, artık Türkiye’de başka bir çocuğun ihmalkarlık yüzünden yaşamını yitirmesini istemediklerini vurguladı. Gerçek adaletin sadece mahkeme salonlarında değil, toplumun vicdanında da yer bulması gerektiğini söyledi. Zeynep Kotan, yangını bir kaza değil, bir katliam olarak tanımladı ve “Yalnız değiliz, kalabalığız, daha da kalabalık oluyoruz” diyerek, herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Katılımcılar, yapılan konuşmalar sırasında duygusal anlar yaşadı.